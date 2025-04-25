أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات إحياء فنان العرب محمد عبده حفلاً مرتقباً في دار الأوبرا المصرية بعد غياب سنوات، احتفالاً بـ«ليلة الموسيقار طلال»، الذي لم يتم الإعلان عن موعده وباقى التفاصيل.

ونشرت شركة روتانا عدداً من الصور التي ظهر فيها فنان العرب محمد عبده أثناء تخصيراته للحفل خلال البروفات، ومن المتوقع أن يشارك في هذا الحدث الفني المرتقب عدد من النجوم.

ومن المقرر أن يقدم محمد عبده خلال تلك الليلة مقطوعات من أعمال الموسيقار طلال، التي يعشقها جمهوره في كل أنحاء الوطن العربي.

ويُعد هذا الحفل عودة للفنان محمد عبده إلى إحياء الحفلات في مصر، وذلك بعد غياب دام 3 سنوات، منذ آخر حفل له في القاهرة عام 2022، بينما عودته إلى خشبة دار الأوبرا المصرية تأتي بعد غياب استمر 6 سنوات، حيث كان آخر حفل له على مسرح الأوبرا أُقيم في عام 2019.

وكان محمد عبده شارك أخيراً في حفل «ليلة دايم السيف»، الذي شارك فيه 8 فنانين بجانب فنان العرب هم: أحلام، ماجد المهندس، طلال سلامة، نواف جبرتي، آمال ماهر، وليد الشامي، وعبادي الجوهر.

وأُقيم الحفل يوم 3 أبريل على مسرح «عبادي الجوهر أرينا» ضمن فعاليات «موسم جدة 2025» بحضور كبير للجمهور في المسرح.