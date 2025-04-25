كشف الفنان المصري تامر حسني سبب عدم حضوره حفل زفاف الفنانة الشابة المصرية ليلى زاهر والمنتج هشام جمال، الذي أقيم أمس الأول، وذلك بعد خروج العديد من التساؤلات لدى الجمهور حول غيابه نظرا إلى تعاونهما المستمر في العديد من الأعمال الفنية، إضافة إلى صداقتهما خارج الوسط الفني.

وحسم تامر حسني تلك الأقاويل والجدل، وكشف سبب عدم حضوره حفل الزفاف عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، وكتب قائلاً: «مليون مبروك حباييي الغاليين ليلى زاهر وهشام جمال، ما حاشنيش عن فرحكم إلا شغلي برة مصر».

وتابع تامر حسني: «فعلاً كان نفسي أكون معاكم، ربنا يحفظكم وينور مستقبلكم، وعقبال باقي البنات يا زاهر، عارف إحساسك».

وتعود علاقة تامر حسني بأسرة زاهر لسنوات طويلة، حيث كانت بدايات ليلى وشقيقتها ملك في التمثيل معه من خلال فيلم عمر وسلمى، الذي طرح عام 2007 في السينما وشكّل انطلاقة كبيرة لهم على الساحة الفنية، ومن ثم توالت عليهم الأعمال.

يذكر أن العروسين احتفلا بحفل زفاف أسطوري في موقع مميز تحت أضواء هرم سقارة، حيث أضاؤوا هرم سقارة خصيصاً من أجل الحفل، وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين، إلى جانب نخبة من نجوم الفن والمجتمع والإعلام والرياضة.

وحضر حفل الزفاف كل من: يسرا وليلي علوي ومصطفى شعبان، أحمد السعدني وريهام عبد الغفور، دياب، وداليا البحيري، وعبير صبري، وكريم العدل، وإيهاب فهمي، ومحمود عبد المغني، ومحمد ثروت، وعصام السقا، وسوزان نجم الدين، وعمر السعيد، وإدوارد، وأمير شاهين، وتامر مرضي، وعمرو الليثي، وإيهاب توفيق، وشيري عادل، وغيرهم.