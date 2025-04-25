علقت الفنانة المصرية ريم مصطفى على الشائعات التي تطاردها بقوة خلال الأشهر الماضية، والتي زعمت تسببها في طلاق المطربة أصالة والزواج من المخرج طارق العريان، وصولاً إلى شائعة زواجها من نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وخرجت ريم عن صمتها ونفت تلك الشائعات، وذلك خلال لقائها في برنامج «معكم»، حيث قالت إن شائعات الارتباط تطاردها أكثر من مرة بالفترة الأخيرة، معلقة: «أنا أصلاً كائن قاعد على الكنبة في البيت بالبطانية، وشخصية بيتوتية جداً، بيطلع عليَّ شائعات منها شائعات أسعدتني جداً، وشائعات ضايقتني».

وأكدت ريم مصطفى أن أول شائعة طاردتها في بداية مشوارها أنها السبب في طلاق الفنانة السورية أصالة وتزوجت من المخرج المصري طارق العريان، وهذا الأمر عارٍ تماماً من الصحة.

وتابعت ريم: «أول شائعة كانت إني سبب طلاق أصالة، وإتجوزت طارق العريان، ودي شائعة فضلت كتير، زعلت إنها جايه في حد أعرفه على المستوى الشخصي».

‏وأضافت: «أصالة بحبها ونعرف بعض، وبنتها شام صاحبتي جدا، الحوار مفيهوش أي شك، ودي من الشائعات اللي ضايقتني».

‏ورداً على شائعة زواجها من نجم لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، قالت ريم مصطفى: «فيه شائعة أنا حبيتها أوي مع حبيبي محمد صلاح قالوا إني اتجوزته ودي مكنتش أعرفها».

ووجهت ريم رسالة لزوجة نجم لاعب ليفربول الإنجليزي، قائلة: «والله عمري ما شوفته في الحقيقة».

وتطرقت ريم مصطفى عن المواصفات التي تريدها في شريك حياتها، قائلة: «أنا طلباتي منطقية، فكرة إنك عايزة علاقة صداقة قبل ما يكون زوج، ونضج فكري وتحسي بالدعم، مش سهل تلاقي الحاجات دي دلوقتي».

وكانت ريم مصطفى نافست في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2025 بمسلسل «سيد الناس» من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق وآخرين، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.