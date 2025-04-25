من المنتظر عرض المسلسل السعودي «أمي»، المقتبس عن الدراما التركية التي تحمل نفس الاسم Anne، والذي حقق نجاحاً كبيراً في الوطن العربي، يوم 4 مايو القادم على منصة شاهد وقناة MBC1.

ويستند العمل إلى المسلسل التركي الشهير «Anne»، المقتبس أيضاً من الدراما اليابانية «الأم»، الذي طرح عام 2010، وتستلهم النسخة السعودية الخطوط الدرامية ذاتها مع سياق اجتماعي محلي.

ويعد المسلسل السعودي «أمي» ثاني تجربة سعودية في اقتباس الدراما التركية، بعد النجاح اللافت الذي حققه مسلسل «خريف القلب» المأخوذ عن العمل التركي «حطام».

وتدور قصة مسلسل «أمي» حول حبكة درامية إنسانية مؤثرة، تبدأ بحكاية طفلة في السابعة تتعرض للإهمال والتعنيف داخل منزلها، فتظهر انعكاسات العنف على شخصيتها في المدرسة، ومن ثم تتوالى العديد من الأحداث في إطار مشوق.

يجمع بطولة مسلسل «أمي» باقة من ألمع نجوم الدراما السعودية والخليجية، بينهم تركي اليوسف، سناء بكر يونس، العنود سعود، نايف الظفيري، محمد شامان، فايز بن جريس، أسمهان توفيق، ريم العلي، همس بندر وغيرهم.