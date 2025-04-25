أصدرت نقابة الفنانين السوريين برئاسة النقيب مازن الناطور عدة قرارات مهمة تجاه بعض الفنانين السوريين على رأسهم الفنانة أصالة نصري، بالإضافة إلى قرار مفاجئ بشأن الفنان اللبناني فضل شاكر.

ومنحت نقابة الفنانين في سورية، الفنانة السورية أصالة مرتبة الشرف تقديراً لمشوارها الفني وموقفها تجاه قضايا الشعب السوري، جاء ذلك في بيان صحفي، عبر الحساب الرسمي للنقابة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وجاء في البيان: «تُمنح الفنانة السورية أصالة نصري عضوية النقابة بمرتبة الشرف الصادرة عن نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تقديراً لمسيرتها الفنية، وموقفها الوطني النبيل الحر من قضايا شعبها ووطنها».

وكشفت النقابة عن قرار بشأن الفنان اللبناني فضل شاكر، وجاء فيه: «يُمنح الفنان العربي فضل شاكر عضوية النقابة بمرتبة الشرف الصادرة عن نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية؛ تقديراً لمسيرته الفنية، وموقفه الإنساني النبيل الحر من قضية الشعب».

وفي وقت سابق، أصدرت نقابة الفنانين السوريين، قراراً بشطب قيد الفنانة السورية سلاف فواخرجي من سجلاتها وإلغاء عضويتها، بسبب إصرارها على إنكار جرائم نظام بشار الأسد وتنكّرها لآلام الشعب السوري.