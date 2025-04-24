أكدت الفنانة السورية أصالة نصري، أنها تمر بظروف نفسية صعبة، مشيرة إلى أن تلك الظروف منعتها من حضور حفل زفاف الفنانة الشابة المصرية ليلى أحمد زاهر والمنتج المصري هشام جمال، الذي أقيم أمس في منطقة هرم سقارة بالقاهرة بحضور عدد من نجوم الفن والرياضة.

وكتبت أصالة منشوراً عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وجهت فيه رسالة تهنئة للعروسين، قائلة: «يا ليلى العروس المتربية الجميلة الخلوقة، يا بنت أبوها، واللي قصتكم وزنت ميزان اختل، وما عدنا شفنا اللي شفناه فيكم عيلة مهذبة مثالية، البنت بتبر أهلها بمشاعرها وبمظهرها».

وتابعت أصالة في منشورها: «أكدتوا يا ليلى إنتي وهشام شو يعني فرح ورقي وحب حقيقي بدون زيادات، تعودنا نشوفها، وهي مش زيادة قد ما فيها انتقاص».

وكشفت أصالة أنها تمر بظروف نفسية صعبة منعتها من حضور حفل الزفاف، قائلة: «كان بودّي ومتمنية شارك أخي الغالي وصديقي المحترم أحمد زاهر ومرته العظيمة اللي ربت أحلى ترباية، بس ظروفي النفسية كانت صعبة للغاية».

واختتمت أصالة رسالتها بقولها: «ألف مبروك حياتكم الجاية اللي رح تشبه ليلتكم الحلوة التاريخية النقية، بتمنى لكم فيها ليلى وهشام كل الفرح وكل الاستقرار وسنينكم كلها نجاح، كبرتوا قلبنا بشكلكم المحترم الراقي وحتكونوا قدوة للأفراح الجاية».

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت إغلاق وتشميع عيادة جلدية مملوكة لـ«شام الذهبي»، ابنة الفنانة السورية الشهيرة أصالة نصري، في منطقة القاهرة الجديدة، بسبب مخالفات إدارية واستخدام مواد تجميلية غير مرخصة.