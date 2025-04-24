سيطرت الأغاني الشعبية والمهرجانات والراب على قائمة الأعلى مشاهدة على منصة يوتيوب، لهذا الأسبوع.

وتصدر مطرب المهرجانات عصام صاصا ترند الموسيقى بفيديو كليب جديد بعنوان «محكمة دخلنا على المفرمة»، وحقق الكليب ما يزيد على 8.3 مليون مشاهدة خلال 11 يوماً فقط من طرحه، ليتربع على المركز الأول في ترند الموسيقى.

وفي المركز الثاني جاءت أغنية «الوعد» لمغني الراب ويجز وحققت 1.4 مليون مشاهدة، بعد طرحها الخميس الماضي، وفي المركز الثالث يعود عصام صاصا بأغنية «الضرب على العيون واجب»، وحققت ما يزيد على 3.3 مليون مشاهدة خلال أسبوعين.

واقتحم الفنان اللبناني فضل شاكر الترند بفيديو كليب أغنيته الجديدة «أحلى رسمة»، الذي طرحه قبل 5 أيام وحقق أكثر من 1.5 مليون مشاهدة منذ صدوره، وهو من كلمات وألحان جمانة جمال، وتوزيع حسام صعبي، والكليب من إخراج محمود رمزي.

وحل مغني الراب مروان موسى في المركز الخامس بأغنيته «بص يا كبير»، التي حققت 130 ألف مشاهدة خلال يوم واحد من طرحها. وعاد مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى الترند مرة أخرى بنفس أغنيته «محكمة دخلنا على المفرمة»، بعدما أعاد طرحها مرة أخرى لكن بدون الفيديو كليب، وجاءت في المركز السادس وحققت 330 ألف مشاهدة، تليها أغنية «حفلة تنكرية»، للمطربة رحمة محسن، من مسلسل «فهد البطل»، بطولة الفنان أحمد العوضي التي تأتي في المركز السابع، وقد حققت 1.1 مليون مشاهدة، بعد أسبوعين من طرحها.

ودخل الفنان المصري بهاء سلطان قائمة الترند بأغنيتين من ألبومه «رسيني» المكون من 5 أغنيات والذي طرحه قبل 5 أيام، وهما أغنية «اترموا»، التي حققت ما يزيد على 250 ألف مشاهدة، وأغنية «بتشوف فلان»، التي حققت ما يزيد على 300 ألف مشاهدة.

وفي المركز العاشر جاءت أغنية «ملوك البحر»، لمطرب المهرجانات حودة ناصر، وقد حققت نحو 250 ألف مشاهدة خلال 8 أيام.