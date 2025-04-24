اختتم مهرجان أفلام السعودية مساء أمس (الأربعاء)، فعاليات دورته الـ11، التي أقيمت خلال الفترة من 17 إلى 23 أبريل 2025، بتنظيم من جمعية السينما، وبالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم من هيئة الأفلام.

وشمل حفل الختام توزيع جوائز النخلة الذهبية في المسابقات الرسمية، إلى جانب عرض الفيلم الوثائقي الخاص بالفنان إبراهيم الحساوي، الشخصية المكرّمة لهذا العام.

وحصل فيلم «سلمى وقمر» للمخرجة عهد كامل على النخلة الذهبية كأفضل فيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، متفوقاً على فيلمي «هوبال» لعبدالعزيز الشلاحي، و«سوار» لأسامة الخريجي.

وبينما رشّحت لجنة التحكيم رولا دخيل الله وفهيد اليامي لجائزة أفضل تمثيل، حسمها مشعل المطيري بفضل أدائه اللافت.

ونال الفيلم العراقي «أناشيد آدم» للمخرج عدي رشيد جائزة أفضل فيلم روائي خليجي طويل، في حين حصلت أفلام «هوبال»، و«سوار»، و«ثقوب» على تنويه خاص من لجنة التحكيم، تثميناً لما قدمته من رؤى بصرية ودرامية متقدمة.

وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، احتدم التنافس بين ثلاثة أعمال هي: «أختين» لوليد القحطاني، و«انصراف» لجواهر العامري، و«ميرا ميرا ميرا» لخالد زيدان الذي فاز بالنخلة الذهبية.

أما جائزة عبدالله المحيسن للفيلم الأول، فذهبت إلى «شرشورة» للمخرج أحمد النصر، متقدماً على فيلمي «علكة» لبلال البدر، و«يوم سعيد» لمحمد الزوعري.

ونال فيلم «وهم» لعيسى الصبحي جائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم روائي خليجي قصير، فيما منحت لجنة التحكيم تنويهاً خاصاً لفيلم «انصراف».

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية، توج فيلم «عثمان في الفاتيكان» للمخرج ياسر بن غانم بجائزة النخلة الذهبية، بعد منافسة مع فيلمي «دينمو السوق» و«سارح».

أما جائزة جبل طويق لأفضل فيلم عن مدينة سعودية، فذهبت إلى فيلم «قرن المنازل» للمخرج مشعل الثبيتي.

وفي فئة الفيلم الوثائقي الخليجي، فاز فيلم «الجانب المظلم من اليابان» للمخرج عمر فاروق، فيما منحت لجنة التحكيم تنويهين خاصين لفيلمي «دينمو السوق» و«عين السبعين».

من جانبه، هنأ نائب مدير المهرجان منصور البدران الفائزين بجوائز النخلة الذهبية للمهرجان، منوهاً بأهمية استكمال سيرهم في التنفيذ بعد أن أتاح المهرجان لهم فرصاً واعدة ريادية وحيوية ستقودهم إلى فضاءات رحبة في قطاع السينما، لاسيما أن مهرجان أفلام السعودية بات منصة محورية تدعم وتعزز الصناعات السينمائية عبر التنوع والتجدد في التجارب التي يتم طرحها سنوياً، مشيراً إلى ما اتسم به المهرجان في نسخته لهذا العام من حيث عروض الأفلام وتنوعها وجمع صناع الأفلام والمشاهير مع الجمهور، وصولاً إلى رؤية فنية ملائمة للمشهد السينمائي المحلي.

كما اختتم سوق الإنتاج فعالياته بتوزيع 40 جائزة مقدّمة من 16 جهة مانحة، تجاوزت قيمتها الإجمالية 2.557.500 ريال سعودي، موزعة على مشاريع سينمائية سعودية وخليجية في مراحل التطوير والإنتاج.

وحصل فيلم «جثمان أخضر» على جائزة أكاديمية MBC ومنصة شاهد بقيمة 150 ألف ريال، تلاه «سالم غانم»، و«من ذاكرة الغرب: حادثة الحرم».

ونالت أفلام «سيكل»، و«تحت العباية»، و«الغُمرة»، و«ما بين الحدود» دعماً متنوعاً من شركات مثل EQEW، THE ART DIRECTION، كُليمات، ASWAT، DTS Studios، وUnison Studio.

كما شملت الجوائز دعماً في مجالات التأليف الموسيقي، وخدمات التصوير، والصوت، والتسويق، مما جعل السوق منصة فعالة لدعم المشاريع وصناعة فرص التعاون المهني.