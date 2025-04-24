طالب برنامج ET بالعربي بالتحلي بالمسؤولية والإنسانية واحترام مشاعر عائلة وأصدقاء الراحل الاعلامي السوري صبحي عطري، وعدم نشر أو تداول أخبار غير دقيقة، والدعاء له بالرحمة والصبر لأهله ومحبيه.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج ET بالعربي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيانا جاء فيه: «عائلة الفقيد ومحبّيه منشغلون حاليًا بترتيبات الجنازة والدفن، ويحتاجون إلى مساحة من الخصوصية بعيدًا عن تداول معلومات مغلوطة تفتقد إلى الدقة والمصداقية».

وأكد فريق ET بالعربي أن الزميل الراحل كان مثالًا للنبْل والصدق والمهنية العالية، داعيًا الجميع إلى احترام مسيرته الإعلامية وتاريخه، وتجنب نشر أي أخبار مغلوطة بشأن ظروف وفاته وحالته النفسية أو وضعه المهني هو محض شائعات لا تمت للحقيقة بصلة.

وتناقل عدد من مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً مغلوطة بشأن وفاة صبحي عطري بأنها كانت قهراً وحزناً على فقدان وظيفته في مجال الإعلام وابتعاده لفترة بعيدة، وهو ما جعل برنامج ET بالعربي يصدر بياناً يكشف ملابسات الأمر.