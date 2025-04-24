احتفلت الفنانة المصرية الشابة ليلى أحمد زاهر والمنتج المصري هشام جمال بزفافهما الأسطوري مساء أمس (الأربعاء) في موقع مميز تحت أضواء هرم سقارة، حيث أضاؤوا هرم سقارة من أجل الحفل، وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين، إلى جانب نخبة من نجوم الفن والمجتمع والإعلام والرياضة.

وبدأ حفل الزفاف بمفاجأة هشام جمال لـ«ليلى» أثناء استقبالها على نغمات أغنية خاصة للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، الذي قدمها خصيصاً لحفل زفافهما.

بينما اختارت ليلى أحمد زاهر إطلالة ملائكية، حيث ارتدت فستاناً أبيض اللون من التول المزين بالجبير، من تصميم زهير مراد، مع وضع ماكياج خفيف أظهر جمال ملامحها.

وشهد حفل الزفاف إنارة هرم سقارة باللون الأحمر والأزرق خصيصاً لتزيين هذا الحدث وظهوره بشكل متناسق، ما أضفى لمسة فرعونية على تلك الليلة المميزة.

وحضر حفل الزفاف كل من يسرا وليلى علوى ومصطفى شعبان، وأحمد السعدني وريهام عبد الغفور، ومحمود الخطيب، وداليا البحيري، وعبير صبري، وكريم العدل، وإيهاب فهمي، ومحمود عبد المغني، ومحمد ثروت، وعصام السقا، وسوزان نجم الدين، وعمر السعيد، وإدوارد، وأمير شاهين، وتامر مرضي، وعمرو الليثي، وإيهاب توفيق، وشيري عادل، ومي عمر، ومحمد سامي، ويوسف الشريف، وغيرهم.

كما حرص عدد من المطربين على إحياء حفل زفاف ليلى وهشام، كان على رأسهم محمد فؤاد، أحمد سعد، محمد حماقي، وآخرون.

لم تتمالك ليلى أحمد زاهر دموعها من الفرحة لتبكي في أحضان والدها أثناء رقصهما سوياً على أغنية «بنت أبويا» بحفل زفافها على هشام جمال، وسط تفاعل كبير من الحضور.

يذكر أن ليلى وهشام جمال احتفلا بعقد قرانهما مساء الاثنين 14 أبريل بأحد القصور التاريخية المطلة على نيل القاهرة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.