كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة تعديلات جوهرية في قواعد التصويت الخاصة بحفل توزيع جوائز الأوسكار الثامن والتسعين، المقرر إقامته في 15 مارس 2026.

وتُلزم القواعد الجديدة أعضاء الأكاديمية بمشاهدة جميع الأفلام المرشحة في أي فئة يرغبون بالتصويت لها قبل الإدلاء بأصواتهم خلال الجولة النهائية.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الشفافية ورفع جودة الاختيارات، حيث سيتم تتبع سجل المشاهدة عبر «غرفة عرض الأكاديمية» منصة البث الرسمية الخاصة بالأعضاء. أما بالنسبة للأفلام التي يشاهدها الأعضاء خارج المنصة، سواء في المهرجانات أو العروض الخاصة، فسيُطلب منهم تعبئة نموذج يوضح تفاصيل المشاهدة.

وكانت الأكاديمية قد طبقت سابقاً هذا الإجراء في فئات محددة مثل «أفضل فيلم روائي دولي» و«أفضل فيلم رسوم متحركة قصير»، لكن القرار الجديد وسّع نطاق التطبيق ليشمل الفئات جميعها.

ومن بين التغييرات البارزة أيضاً إدراج أسماء المرشحين جميعهم بشكل فردي على بطاقات التصويت النهائية، بدلاً من الاكتفاء بعناوين الأفلام فقط.

إضافة إلى ذلك، أعلنت الأكاديمية استحداث فئة جديدة تحمل اسم «الإنجاز في اختيار الممثلين»، التي ستُكرم الجهود الإبداعية لفِرق اختيار الأبطال السينمائيين.

وبحسب صحيفة hindustan times، سيقوم قسم اختيار الممثلين باختيار قائمة مبدئية تضم 10 أفلام بناءً على معايير فنية محددة، قبل أن تُعرض هذه الأعمال ضمن فعالية Bake-Off، حيث يتعين على الأعضاء مشاهدة الأفلام العشرة جميعها قبل التصويت على المرشحين الخمسة النهائيين.

كما شهدت القواعد توسعاً في اعتماد مرحلة «القائمة المختصرة» لتشمل فئة أفضل تصوير سينمائي، حيث سيُختار ما بين 10 إلى 20 فيلماً للمرحلة التمهيدية قبل تحديد الترشيحات النهائية، ليرتفع بذلك عدد الفئات التي تعتمد هذه الآلية إلى 12 فئة.

وفي سياق متصل، أصدرت الأكاديمية للمرة الأولى إرشادات تنظيمية بشأن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في صناعة الأفلام، موضحة أن هذه الأدوات «لا تعزز ولا تضعف فرص الترشح»، مع التأكيد على أن معايير الترشيح ستعتمد على تقييم الإبداع البشري في العمل.

يُذكر أن الأكاديمية حددت مواعيد نهائية جديدة لضمان أهلية الأفلام في موسم الجوائز القادم، حيث ستكون المواعيد الأساسية هي 10 سبتمبر و13 نوفمبر، وفقاً لتاريخ إصدار كل فيلم.