كشف المستشار الإعلامي لاتحاد النقابات الفنية المصرية الثلاث الموسيقية والتمثيلية والسينمائية سيد محمود، مصير التحقيق مع الفنان المصري محمد رمضان بعد إعلان عودته إلى مصر، إذ أُحيل للتحقيق في أزمة انتقادات ملابسه المثيرة لارتدائه زيّاً يشبه بدلة رقص في مهرجان «كوتشيلا» بأمريكا.

وفجّر سيد محمود في تصريح خاص لـ«عكاظ» مفاجأة بشأن الأزمة، إذ أكد أن اتحاد النقابات الفنية الثلاث قرر إلغاء التحقيق مع محمد رمضان لعدة أسباب، أولها عدم تقديم شكاوى من أفراد أو من جهة رسمية للنقابات الثلاث، ولذلك لن يتم التحقيق معه طبقاً للوائح.

وأشار سيد محمود إلى أن محمد رمضان قدّم رسالة توضيح واعتذار للجمهور من خلال مقطع فيديو أيّاً كان شكل الاعتذار، ولذلك كان هذا كفيلاً بغلق الملف نهائياً.

وكان محمد رمضان قد نشر مقطع فيديو أخيراً عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستغرام»، للرّد على انتقادات ملابسه الجريئة بحفل أمريكا، وقال إنه لم يرتدِ يوماً ملابس نساء سواء في أفلامه أو مسلسلاته.

وأوضح رمضان: «الجمهور اللي حافظني وكبرت قدام عينه وعارف إني عمري ما لبست ملابس واحدة ستّ لا في فيلم أو مسلسل مع كامل احترامي للفنانين اللي عملوها، لبست حلق في فيلم وكليب لكن في الحقيقة عمري ما لبست حلق ولا هلبس حلق، وعارف إن لبسي الأول في الحفلة مقصدتش إني اطلع بالشكل اللي اتّرجم بيه على السوشال ميديا».

ومن جانب آخر، شارك رمضان جمهوره أخيراً صورة له أثناء سفره إلى مصر بعد انتهائه من حفلتين بأمريكا، ونشر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستغرام»، وكتب قائلاً: «العودة إلى بلدي مصر».