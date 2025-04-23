تعود الفنانة المصرية يسرا لشاشة السينما من خلال فيلم جديد يحمل عنوان «الست لما»، مع المنتجتين رنا وندى السبكي، والمقرر انطلاق التصوير بعد عيد الأضحى القادم.

من جانبها، تحدثت المنتجة ندى السبكي في بيان صحفي عن تحضيرات الفيلم، وقالت إنه يجرى حالياً التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة إلى جانب النجمة يسرا والإعلان عن أسمائهم خلال الأيام القادمة، مشيرة إلى أن الجمهور سيشاهد يسرا بشكل جديد مختلف.

يُذكر أن يسرا قدمت آخر أعمالها في السينما فيلم «شقو»، الذي طرح في السينمات 2024، وشاركت فيه بظهور خاص، والعمل كان من بطولة عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، ودينا الشربينى، وأمينة خليل، ومحمد جمعة، ووليد فواز، وعباس أبو الحسن، وجميل برسوم، وحنان يوسف، وأحمد محارب، ومحمود الليثى، وضيف الشرف أحمد فهمى، ومن تأليف وسام صبرى، وإخراج كريم السبكي.

وخطفت يسرا الأنظار خلال موسم رمضان 2025، وظهرت كضيفة شرف في أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد، بطولة دينا الشربيني، وشريف سلامة، وإسعاد يونس، وحسين فهمي، وإنجي المقدم، ومريم الخشت، وأحمد كمال، وأحمد جمال سعيد، وألفت إمام، وجيسيكا حسام الدين، ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.