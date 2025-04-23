أصدرت محكمة جنايات دمنهور في محافظة البحيرة شمال العاصمة المصرية القاهرة، اليوم (الأربعاء)، حكمًا في القضية التي يواجه فيها صلاح نجل الفنان المصري الشهير عبدالعزيز مخيون، تهمًا تتعلق بالقيادة تحت تأثير المخدرات وحيازة مواد مخدرة، إلى جانب دوره في حادثة سير مأساوية أودت بحياة شخص وإصابة اثنين آخرين.

وعاقبت الدائرة 13 بمحكمة جنايات دمنهور، نجل الفنان المصري الشهير عبدالعزيز مخيون، بالحبس 6 أشهر مع الشغل، وغرامة 10 آلاف جنيه، وذلك لاتهامه بالقيادة تحت تأثير المخدر والتعاطي، مما نتج عنه مصرع شخص بدائرة مركز شرطة أبو حمص، وذلك في القضية رقم 2315 لسنة 2025، والمقيدة برقم 329 كلى 2025 وسط دمنهور.

تعود تفاصيل القضية إلى شهر يناير الماضي، إذ وقعت حادثة سير مروعة على الطريق الزراعي بمدخل قرية القناوية التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

ووفقًا للتحقيقات، كان صلاح الدين 23 عامًا، طالب بكلية التجارة بجامعة دمنهور، يقود سيارته بسرعة زائدة وبطريقة متهورة، مما أدى إلى اصطدامه بثلاثة أشخاص.

وأسفرت الحادثة عن وفاة الشاب لؤي محمد وصفي يعقوب (مواليد 1991) على الفور، وإصابة أحمد حامد الطويل وتامر فرحات عبدالصمد بجروح خطيرة، نُقلا على إثرها إلى مستشفى دمنهور التعليمي.

كما تسببت الحادثة في إتلاف سيارات ودراجات بخارية عدة ومحل تجاري بجانب الطريق.

تم القبض على المتهم فور وقوع الحادثة، وأحالته الأجهزة الأمنية إلى النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع إجراء تحليل مخدرات للتحقق من حالته أثناء القيادة.

وفي فبراير 2025، مددت النيابة حبسه 15 يومًا إضافية لاستكمال التحقيقات.

وفي أبريل 2025، بدأت أولى جلسات المحاكمة بتهم القيادة تحت تأثير المخدرات وحيازة مواد مخدرة، إلى جانب تهمة القتل الخطأ الناتجة عن الحادثة.

وأثبت التحقيقات إيجابية تعاطي نجل الفنان الشهير لمواد مخدرة أثناء الحادثة، مما زاد من تعقيد القضية.

وفي فبراير 2025، شهدت قرية القناوية جلسة صلح عرفي بين عائلتي مخيون ويعقوب، بحضور الفنان عبدالعزيز مخيون وخاله الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السابق، وخلال الجلسة قدم عبدالعزيز مخيون دية قدرها 1.5 مليون جنيه مصري لأسرة الضحية، معربًا عن تعازيه وداعيًا بالرحمة للمتوفى وبالصبر لأسرته.

وتمت الجلسة في إطار عادات القبائل العربية التي تنتمي إليها العائلتان، دون حضور إعلامي بناءً على رغبة الطرفين.

وفي تصريحات إعلامية لموقع «عرب وود»، علق الفنان عبدالعزيز مخيون على الحادثة قائلاً: «حادث عارض يحدث يوميًا في شوارع مصر بسبب الزحام المروري»، مشيرًا إلى أن ابنه بخير وأن القضية ستُحسم وفقًا للقانون.

وأضاف أن الحادثة «قدر من الله»، معبرًا عن أسفه دون الخوض في تفاصيل إضافية.

الفنان عبدالعزيز مخيون، ممثل ومخرج مسرحي بارز، وُلد في أبو حمص بمحافظة البحيرة عام 1946، اشتهر بأدواره في أعمال سينمائية وتلفزيونية بارزة، ويُعتبر أحد رموز الحركة الفنية المصرية.