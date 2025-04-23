فجر الإعلامي اللبناني ربيع هندي، مفاجأة صادمة عن وفاة الإعلامي السوري صبحي عطري، الذي رحل بشكل مفاجئ وسط صدمة محبيه، مشيرًا إلى أن الوفاة حدثت قبل 3 أيام وليس اليوم، وفقًا لما تم إعلانه رسمياً.

ونعى ربيع هندي، الزميل صبحي عطري على حسابه الشخصي بموقع انستغرام، وكتب منشورًا جاء فيه: «وداعًا لأخي الصغير الإعلامي صبحي عطري الذي رحل عن حياتنا رحمه الله.. إنا لله وإنا اليه راجعون».

وأضأف ربيع هنيدي: «صبحي صاحب الروح الحلوه واللسان اللبق لبى دعوتي له على مناسبة سحور يوم 18 رمضان الأخير في دبي، لكن قضاء الله وقدره لم يمهلاه أن يلبي أحلامه وأمانيه التي يا ما أخبرني عنها على الصعيدين المهني والشخصي سواء عندما أجريت له لقاء، أو عندما جمعنا بيت واحد عند عملنا في كاريزما وبرامج مشتركة (تريندنج وأي تي بالعربي)، وفخري به أنه ظل بارًا ومرضيًا لوالدته التي أتقدم لها ولإخوته بأحر التعازي على فقدانه».

وكشف هندي تفاصيل وفاة الراحل صبحي عطري، مؤكدًا أن الوفاة حدثت قبل 3 أيام في ألمانيا نتيجة سكتة قلبية، لافتًا إل أنه لم يعلم أحد شيئًا عن الوفاة إلا فجر اليوم.

وأوضح هندي: «لكل من اتصل يستفسر محبة عن وفاة صبحي الذي رحل عن عمر يناهز 48 عاما، بلغني أنه توفي في ألمانيا من قرابة 3 أيام بسكته قلبية، لكن لم نعلم برحيله إلا فجر اليوم، أدعوا لصبحي وأمواتنا أجمعين بالرحمة هم السابقون ونحن اللاحقون ودمتم سالمين».

وصدم الوسط الإعلامي والفني بوفاة صبحي عطري بشكل مفاجئ، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم نعي له على حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي أبرزهم الفنانة المصرية بشرى، والفنانة السورية كندا علوش وغيرهم.

يذكر أن صبحي عطري إعلامي سوري ولد في حلب وتخرج من جامعة حلب قسم الأعمال الإدارية، كما حصل على شهادات في الإعلام وتقنيات العمل التلفزيوني إعداد وتقديم الأخبار والبرامج الحوارية.

وتميز صبحي عطري في مجال الإعلام والبرامج التلفزيونية، إذ امتدت مسيرته المهنية لأكثر من عقدين، عمل خلالها معدًا ومقدمًا في عدد من القنوات العربية الرائدة، وأجرى عطري ما يزيد على 3,000 مقابلة مع أبرز النجوم العرب والعالميين.