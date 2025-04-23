كشفت شيرين عادل زوجة المطرب المصري رامي صبري، تفاصيل الوعكة الصحية التي تسببت في نقل نجلها للمستشفى، مشيرة إلى إصابته في قدمه ما استدعى التدخل الجراحي فوراً.وقالت زوجة رامي صبري لـ «عكاظ»، تعرض نجلي لإصابة في القدم واستدعى الأمر دخوله للمستشفى لعلاج الأمر بشكل جراحي.واضافت يتمتع ابني حالياً بحالة صحية جيدة وخرج من المستشفى، مطالبة متابعيها الدعاء لنجلها على حسابها الشخصي بموقع انستغرام، ونشرت منشوراً جاء فيه: «حبيبي يا بني يارب تطلع بالسلامة يارب أبعد عنه كل مكروه واحفظه بحفظك يا كريم، اللهم لا تريني فيه ما يؤذيني، اللهم استودعتك ابني فهو قرة عيني».ومن جانب آخر، يستعد رامي صبري لإحياء حفل جديد في الكويت الجمعة القادمة، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.كما قدم رامى صبرى أخيراً أغنية «الحب عيبنا» ضمن أحداث مسلسل وتقابل حبيب للفنانة ياسمين عبد العزيز، والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2025، والأغنية من كلمات الفنان كريم فهمي أحد أبطال المسلسل وألحان الأغنية بتوقيع عمرو الشاذلي، وحصدت الأغنية إشادات جماهيرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.