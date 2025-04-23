انفعل الفنان المصري ماجد المصري خلال لقائه مع الإعلامي على ياسين أثناء تصوير حلقه ببرنامجه «الفصول الأربعة» المعروض على قناة «الجديد» اللبنانية، إذ قام الأخير بطلب عرض فيديو «مثير للجدل» لماجد المصري خلال الحلقة، ما دفع الفنان المصري إلى تكسير «الآيباد» الذي يحمل المقطع، ومنعه من عرضه على الهواء برسالة تحذيرية.

ورد «ماجد» بعدما وجه له الإعلامي على ياسين سؤالاً بعرض الفيديو، قائلاً: «لا متعرضش الفيديو، أكيد لا متعرضش الفيديو، هو مش فاضح، ولو عندي حاجة فيها فضايح هتتنشر لوحدها على السوشيال ميديا، ولو عندك الجرأة تنشره انشره، وبصراحة أنا حر، وعمري ما خاف من حاجة بس لو حقيقي عندك جرأة أعرضه، وده حاجة فنيه عشان الناس متفكرش أنه حاجة غريبة، بس من الحاجات اللي مش بحبها».