تتنافس 10 أفلام مصرية على صدارة شباك التذاكر خلال عيد الأضحى المبارك؛ إذ يطل الفنان كريم عبدالعزيز، على جمهوره بفيلم «المشروع x»، اعتباراً من يوم 21 مايو المقبل، ويُشارك في بطولة العمل كلّ من: ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين ضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وشارك في التأليف أحمد حسني وإنتاج تامر مرسي.

تدور أحداث فيلم «المشروع X» في إطار من الإثارة والتشويق الذى يتخلله بعض مشكلات الأكشن، حول يوسف الجمال عالم المصريات الذي يخوض رحلة موت بصحبة فريقه من مصر للفاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح؛ بهدف إثبات نظرية غريبة! تتمثل في اكتشاف سر بناء الهرم الأكبر، فهل يستطيع الوصول إلى هذا السر والتغلب على العقبات التي سيواجهها في رحلته؟

أما الفنان تامر حسني فيعود بعد غياب دام نحو عامين، بفيلم «ريستارت» الذي تأجل لأكثر من عام كامل، إذ تقرر عرضه يوم 29 مايو، ويُشارك في البطولة هنا الزاهد ومحمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، رانيا منصور، توانا الجوهري، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

تدور أحداث فيلم «ريستارت» حول محمد، فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثاً عن الشهرة عبر الإنترنت. وبمساعدة «الجوكر»، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

وفي يونيو المقبل، يتنافس الثنائي أحمد السقا وأحمد فهمي، على صدارة شباك التذاكر، بفيلمهما الجديد «أحمد وأحمد»، الذي يُعد أول الأعمال السينمائية التي تجمعهما بعد سنوات طويلة من ظهور كلّ منهما في أعمال الآخر ضيف شرف، ويُشارك في بطولة الفيلم: غادة عبدالرازق، جيهان الشماشرجي، محمد عبدالرحمن توتة وآخرون، والعمل تأليف أحمد درويش ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج أحمد بدوي.

تدور أحداث فيلم «أحمد وأحمد»، بعد سنوات قضاها «أحمد» في الخارج، يعود إلى مصر ليستقر، لكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله «أحمد» في حادث غامض، يهرع «أحمد» إلى جانبه، فيكتشف سراً صادماً بأن خاله هو العقل المدبر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني الآن من فقدان الذاكرة، يجب على «أحمد» مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنب أعداء خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم.

كما تشهد الفترة المقبلة، تواجد الفنان عمرو يوسف، بفيلمه الجديد «درويش»، الذي تقرر طرحه في شهر يوليو المقبل، إذ ينتمي إلى الأعمال التاريخية، كما تعود الفنانة منى زكي بفيلم سيرة ذاتية يحمل اسم «الست»، الذي تُجسد فيه شخصية أم كلثوم، ومن المُزمع طرحه نهاية العام الحالي.

كما تضم قائمة أفلام كبار النجوم المُقرر طرحها خلال الفترة المُقبلة، فيلم «هيبتا 2» للفنانة منة شلبي وكريم فهمي، و«الشاطر» للفنان أمير كرارة، و«روكي الغلابة» لـ دنيا سمير غانم، وكذلك «الغربان» لـ عمرو سعد.