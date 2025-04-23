في أول تعليق له على قرار شطب قيد الفنانة السورية سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين السوريين، أكد النقيب مازن الناطور بأن الخطوة لم تكن عشوائية، وقال: «غير نادم على هذا القرار».

وأشار الناطور في لقاء مع برنامج «ET بالعربي» إلى أن قرار شطب فواخرجي لم يكن كيدياً، بل اتُّخذ بناءً على المادة 40 /البند الثاني من قانون النقابة، والتي تسمح باتخاذ إجراءات تأديبية ضد أي فنان يسيء إلى الدولة السورية أو لا يطبّق مصالح النقابة.

ولفت نقيب الفنانين إلى أن النجمة السورية «استحقت هذا القرار، وهو ليس كيدياً أو ثأرياً ولا لتصفية حسابات كما يُشاع، بل هو مبني على المواد القانونية»، موضحاً: «في كتير فنانين بسورية عندهم نفس أفكارها وآرائها ما حدا اقترب منهم أو فكّر يفصلهم أو يفرض عقوبات بحقهم، ولكن هي للأسف تمادت وبشهرين عملت مقابلتين وأصرّت إنه القيادة السابقة شريفة ولم ترتكب مجازر ولا آثاماً بحق السوريين، وهي ما شافت بعيونها وتعتبر كل ما حصل كذب».

وتابع تبريره للقرار بالقول: «هي إنسانة مؤثرة وعندها جمهور واسع، ومو من حقها تسيء لضحايا سورية وتضحيات السوريين وكل كلامها تدليس وتشويه للحقائق».

أما عن إمكانية اتخاذ قرارات مماثلة بحق فنانين آخرين، فقال مازن الناطور: «اللي بيغيّر رأيه، أهلاً فيه.. بس اللي مصرّ ينكر آلام السوريين، فالقانون واضح».