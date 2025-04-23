في لفتة إنسانية، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، مشاركة نجل الفنان المصري الراحل سليمان عيد، الذي يعمل في مجال الإنتاج بأعمال ضمن موسم الرياض في نسخته الجديدة الفترة المقبلة، وذلك تقديراً باعتبار والده كان يرغب في العودة للمشاركة بالأعمال المسرحية ضمن الموسم.

وكشف تركي آل الشيخ، رغبة سليمان عيد قبل وفاته، وكتب منشوراً عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال: «الله يرحم الفنان الطيب سليمان عيد، بلغني أخويا عدنان كيال المسؤول عن المسرحيات في موسم الرياض إن سليمان الله يرحمه شارك وأسعد الكثير من الجماهير في أكثر من 10 مسرحيات في آخر 6 سنوات في المملكة.

وتابع تركي آل الشيخ: تواصل الراحل سليمان عيد قبل وفاته مع المسؤول عن المسرحيات في موسم الرياض، وأبلغه برغبته بالمشاركة في الموسم الجديد في مسرحية مع النجم المصري كريم عبدالعزيز، لكن القدر لم يمهله.

ووجه آل الشيخ شركة صلة والمسؤول عن المسرحيات في موسم الرياض باعتبار الفنان الراحل سليمان عيد مشاركًا في المسرحية الموسم القادم، إضافة إلى الاستفادة من نجله عبده، الذي يعمل في الإنتاج خلف الكواليس.

ويعد فيلم فار بـ 7 أرواح آخر الأعمال السينمائية التي يشارك فيها الراحل ويعرض حالياً في صالات السينما بالقاهرة.