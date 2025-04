كشف الفنان السعودي خالد صقر كواليس تجسيده لشخصية «هزاع» في مسلسل هزاع (البطل الذي يحمل اسمه عنوان المسلسل)، وأوضح الجانب الإنساني والمظلم في الشخصية قائلاً: «والله مسكين هزاع، بالعكس رجل جميل ورائع وخلوق، لكن عنده ماضي سيئ اضطر انه يتعامل معاه واضطر أنه يسلك هذه المسالة.. بس هو مو محتاج، هو مو لص، هو يعني ممكن نقول انتهازي، ينتهز الفرص يعني انتهازي نوعًا ما، وهدفه بسيط وطيب وحلو».

وعن تحمّله لعب دور البطولة المطلقة، علّق خالد: «انا ما أحب البطولات الفردية بصراحة يعني في الأعمال الفنية بسبب أنه الريسك فيها عالي جدًا.. لكن المنتجين وضعوا ثقتهم في الشخص الصحيح إن شاء الله، وإن شاء الله العمل يحقق النجاح».

وبالنسبة لتحضيره لشخصية الطبيب النفسي، قال: «يعني من الاحتكاك.. انا ما قد زرت طبيب نفسي يعني من قبل، لكن أعرف أطباء نفسيين عندنا في المسرح زملاء وأصدقاء.. فيعني الواحد يستشف منهم نوعًا ما ويأخذ الأشياء.. ودائمًا في سِمة واضحة في الطبيب النفسي اللي هي الهدوء والاستماع.. فدائمًا يصغي، دائمًا يمسك الدفتر ويكتب فيه كلام، فما تدري أنت هو ايش كاتب في الكلام هذا.. ايه.. بس يعني في الأخير إن شاء الله أنه كاتب كلام كويس.. عمومًا هزاع ما أدري ايش كان كاتب في هذا.. يشوفون الناس إن شاء الله».

من جانبها، تحدّثت سمية رضا عن دورها في العمل، وقالت: «شخصيتي دكتوره عيون.. بشتغل.. كلنا في كلينك مع بعض.. اي شوف تابع المسلسل».

وعن علاقتها بهزاع ضمن الحلقات، كشفت: «اي في علاقة حلوة يعني حتتجلى إن شاء الله القصة as we go مع الـ episodes.. يعني حتبان العلاقة، حتظهر.. بس هي مع إنها دكتورة عيون، ما قدرت تشوف الحقيقة.. ممكن أقولك هذا».