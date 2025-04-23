أطلق الفنان عايض ألبومه الجديد لعام 2025، في حفل أقامته Luxury KSA بمناسبة مرور 15 عامًا على تأسيسها، تميز بعروض حيّة لكل من عايض وسلطان المرشد، وظهور خاص لموضي الشمراني وDJ أصيل.

وعبّر الشاعر فهد المساعد عن إعجابه بالحفل وأجوائه الراقية، وصرّح بأنه تجمعه أعمال كثيرة سابقة مع عايض، من بينها أغنية نسيتني وأعمال وطنية، لكن آخر تعاون بينهما كان في أغنية سلام ضمن الألبوم الجديد. وقال: «الحمد لله الأغنية لاقت صدى طيباً، وأنا أؤمن إن الشاعر ما يعطي عمل إلا وهو راضٍ عنه تمامًا».

ووصفت شوق الهادي عايض بأنه «مبدع دائمًا»، وقالت: «ما شاء الله عايض ما يحتاج تقييم، وأنا أتمنى له النجاح المستمر».

وأضافت أنها تحب الأغاني الخليجية أكثر، لكنها منفتحة على فكرة سماعه يغني باللهجة العراقية أو المصرية. أما عن جديدها، فكشفت مسلسلًا يتم التحضير له حاليًّا، متمنية التعاون مستقبلًا مع أسماء سعودية كبيرة مثل إلهام علي وإبراهيم الحجاج.

وتحدث سلطان المرشد عن سعادته الكبيرة بمشاركته في هذا الحدث بجانب عايض، الذي وصفه بـ«فنان أخوي». وأعلن أن ألبومه الجديد يحمل مفاجآت، قائلًا: «الألبوم هذا نقلة نوعية لي.. غنيت ألوانًا مختلفة ومن بينها المصري، والحمدلله وصلت للترند في السعودية ومصر».

وأضاف: «أنا أطمح أوصل لكل الناس، مش بس جمهوري في الخليج، وبدأت فعلًا أشتغل على ألبوم مصري كامل».