صدم الوسط الإعلامي والفني بوفاة الإعلامي السوري صبحي عطري بشكل مفاجئ، ونعى فريق برنامج وموقع ET بالعربي زميلهم الراحل صبحي عطري؛ إذ كانت آخر محطاته المهنية، من خلال منشور عبر موقع انستغرام جاء فيه: «خبر حزين وقاسٍ على فريق ET بالعربي ومجموعة كاريزما للإعلام، ننعي ببالغ الحزن والأسى زميلنا العزيز صبحي عطري».

وأضاف: «نتقدّم لأهله وأصدقائه بأحر التعازي القلبية، رحم الله صبحي وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان».

وعطري إعلامي سوري ولد في حلب وتخرج من جامعة حلب قسم الأعمال الإدارية، كما حصل على شهادات في الإعلام وتقنيات العمل التلفزيوني إعداد وتقديم الأخبار والبرامج الحوارية.

ولمع صبحي عطري في مجال الإعلام والبرامج التلفزيونية، إذ امتدت مسيرته المهنية لأكثر من عقدين، عمل خلالها معدًا ومقدمًا في عدد من القنوات العربية الرائدة.

وكانت أبرز محطاته المهنية في مجموعة «إم بي سي»، إذ التحق بها عام 2014 واستمر حتى 2023، وقدم خلالها برنامج «تريندينغ»، كما عمل مراسلًا لبرنامج «ET بالعربي».

وأجرى عطري ما يزيد على 3,000 مقابلة مع أبرز النجوم العرب والعالميين، من بينهم شيرين عبدالوهاب وأصالة، كما شارك في تقديم فعاليات كبرى مثل جوائز جوي ومهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وفي عام 2017، خاض صبحي خطوة جديدة في مجال الكتابة، إذ أصدر كتابًا بعنوان «سفينة روح»، الذي عكس من خلاله رؤيته الثقافية والفكرية، مؤكدًا مكانته ليس فقط إعلامياً، بل مثقف وكاتب مميز.