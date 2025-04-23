كشف الفنان المصري ماجد المصري وصيته التي يتمنى أن يلتزم بها أبناؤه الأربعة بعد عمر طويل، بالإضافة إلى الحديث عن ابنته الكبرى من زيجته الأولى ماهيتاب والتي ستعود في إلى ارتداء الحجاب مرة أخرى، على حسب تصريحاته.

ووجه ماجد المصري خلال لقائه في برنامج «الفصول الأربعة»، وصية لأبنائه الأربعة من زيجتيه الأولى والحالية قائلاً:«الاتحاد قوة، كل ما تبقوا مع بعض تبقوا أقوى، ربنا ما يحرمكم من بعض، ويزيد محبتكم لبعض، وتبقوا دائما سند لبعض، وأدعولي كتير».

كما تحدث المصري عن ابنته ماهيتاب من زيجته الأولى، حيث أوضح أن ابنته في فترة المراهقة كانت تريد ارتداء الحجاب ولكننه كان يرفض ذلك؛ لأنه لا بد أن تكون مقتنعة بالأمر من البداية، معلقاً: «قلت لها بلاش في الأول وأنا متأكد إنها هتقلعه».

وأكد ماجد المصري أن ابنته في طريقها للعودة لارتداء الحجاب مرة أخرى، قائلاً:« الحجاب لازم يكون عن اقتناع، ولذيذ إنك تسيبها تحس الفترة دي وتقرب من ربنا، وهي في طريقها للرجوع إن شاء الله».

وتألق ماجد المصري بمشاركته في مسلسل «إش إش»، بطولة الفنانة المصرية مي عمر، والذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2025، وضم العمل كلا من هالة صدقي، إدوارد، انتصار، دينا، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، ندى موسى، طارق النهري، علاء مرسي، عصام السقا، إيهاب فهمي، وآخرين. ويشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد زاهر، والعمل من إخراج محمد سامي.