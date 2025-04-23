في خبر مفاجئ وصادم، توفي الزميل الإعلامي السوري صبحي عطري، وأعلن فريق برنامج «ET بالعربي» وفاته، معربين عن حزنهم العميق وتعازيهم لأسرته ومحبيه.

ولد صبحي عطري في مدينة حلب عام 1977، وتخرج في جامعة حلب - قسم الأعمال الإدارية. حصل على شهادات في الإعلام وتقنيات العمل التلفزيوني، وبدأ مسيرته الإعلامية عام 2007 مع قناة روتانا خليجية، ثم تنقل بين عدة قنوات عربية مثل LBC وDMTV وMBC، حيث قدم برامج فنية وترفيهية متنوعة، أبرزها «يا هلا»، «آخر الأخبار أونلاين»، «Star World»، «موزاييك»، «Fun News»، و«Wrap Up»، كما عمل معدًا ومقدمًا لبرنامج «MBCTrending» بين عامي 2014 و2023، وكان مراسلًا لبرنامج «ET بالعربي».

عرف عطري بأسلوبه المهني الهادئ، وأجرى العديد من المقابلات مع نجوم عرب وعالميين، وشارك في تغطية فعاليات كبرى مثل «جوائز جوي»، و«مهرجان البحر الأحمر السينمائي»، كما أصدر كتابا بعنوان «سفينة روح» عام 2017.