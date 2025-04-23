اتهمت الكاتبة البريطانية ألينور داير، دوقة ساسكس ميغان ماركل، بالاستيلاء على فكرة مسلسلها الجديد الذي أعلنت عنه أخيراً عبر منصة «نتفليكس». وذكرت داير، أن فكرة العمل الذي طوره ميغان تشبه إلى حد كبير فكرة كتاب كانت تعمل عليه منذ 2014، يدور حول نساء في مجال العلاقات العامة بلندن، وهو نفس محور المسلسل الذي أعلنت عنه ميغان.وأوضحت داير، أنها أرسلت تفاصيل مشروعها إلى شركات إنتاج في السابق، ويبدو أن الفكرة وصلت بطريقة ما إلى فريق ميغان. وأضافت، أنها تفكر في اتخاذ إجراء قانوني لحماية حقوقها الأدبية والفكرية، مشيرة إلى أن التشابه بين العملين لا يمكن تجاهله.من جانبها، لم تصدر ميغان ماركل، أو شركة «آرتشويل برودكشنز»، أي تعليق رسمي على هذه الادعاءات حتى الآن. وتثير هذه القضية جدلاً واسعاً حول حماية الملكية الفكرية في صناعة الترفيه، لا سيما حين يكون أطرافها من الشخصيات العامة.