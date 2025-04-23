خرج الفنان المصري محمد رمضان عن صمته للدفاع عن نفسه والردّ على موجة الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، بسبب ملابسه الجريئة التي ظهر بها في حفله الأول بمهرجان «كوتشيلا» العالمي بأمريكا، إذ ارتدى زيّاً يشبه بدلة رقص، ما أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع «إنستغرام»، وقال إنه تأخر في الرد على تلك الانتقادات بسبب تركيزه في تقديم حفله الثاني الذي يُمثل فيه وطنه مصر بشكل مميز، مشيراً إلى أنه لم يرتدِ يوماً ملابس سيدات سواء في أفلامه أو مسلسلاته.

وأوضح رمضان: «أنا كنت مأجل الرد لأني كنت مركز على الحفلة التانية في كوتشيلا، الحفلة اللي كنت شايل فيها اسم بلدي واسم جمهوري، الجمهور اللي حافظني وكبرت قدام عينه وعارف إني عمري ما لبست ملابس واحدة ستّ لا في فيلم أو مسلسل مع كامل احترامي للفنانين اللي عملوها».

وأكد محمد رمضان أنه ارتدى بالفعل «حلقاً» في أعماله، ولكنه لم يظهر به في الحقيقة ولا يفكر في ذلك الأمر، قائلاً: «جمهوري اللي حافظني عارف إن محمد رمضان لبس حلق في فيلم أو كليب، لكن في الحقيقة عمره ما لبس حلق ولا هلبس حلق، وعارف إن لبسي الأول في الحفلة مقصدش إني أطلع بالشكل اللي اتّرجم بيه على السوشال ميديا».

ورداً على حالة الجدل التي أثيرت بشأن بدلته الجريئة التي نفذتها مصممة الأزياء المصرية فريدة تمراز بعملات معدنية فئة الجنيه رمزاً للفراعنة، برّر رمضان الأمر موضحاً: «فريدة تمراز يمكن مكنش معاها جنيهات كفاية فظهر قصير شوية، لكن أكيد محمد رمضان اللي إحنا حافظينه ميقصدش، وكان مقصود بيه شكل فرعوني، لكن الفكرة موصلتش من خلال التصميم».

يُذكر أن محمد رمضان تعرض لموجة كبيرة من الانتقادات خلال الأيام الماضية، بعد ظهوره بملابس جريئة في حفله الأول بمهرجان «كوتشيلا»، ما جعل الأمر يصل إلى اتخاذ اتحاد النقابات الفنية المصرية الثلاث الموسيقية والتمثيلية والسينمائية قراراً بإحالة رمضان إلى التحقيق فور عودته إلى مصر.