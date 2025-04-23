نُقل الفنان المصري القدير نعيم عيسى، البالغ من العمر 92 عاماً، إلى غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات الإسكندرية بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.وأوضح نجله سامي، أن والده بدأ يشعر بأعراض نزلة برد عقب عطلة عيد الفطر، لكنها سرعان ما تفاقمت إلى التهاب في الشعب الهوائية، ثم إلى التهاب رئوي حاد. وأشار إلى أن حالة والده الصحية تدهورت بشكل كبير، إذ يعاني من غيبوبة شبه تامة، ولا يستطيع النطق أو الحركة.أضاف سامي، أن الأطباء حذروا من استمرار استخدام أجهزة التنفس الصناعي عن طريق الفم لفترة طويلة، لتأثيره المحتمل على الأحبال الصوتية، واقترحوا إجراء عملية شق حنجري. تم إجراء العملية بالفعل، لكن الحالة ما تزال حرجة وتحتاج لمتابعة دقيقة.سبق للفنان نعيم عيسى، أن تحدث عن معاناته الصحية والفنية، إذ أوضح أنه لم يتلقَّ أي عروض للعمل منذ أكثر من 10 سنوات، ويعتمد على المعاش في إعالة أسرته. وذكر، أنه يعاني من أمراض عدة مزمنة، منها مشكلات في القلب والرئة.يُذكر، أن الفنان نعيم، بدأ مشواره الفني من خلال المسرح، وشارك في عدد من المسرحيات الشهيرة، من أبرزها: «ناس كده وكده»، و«ريا وسكينة»، والمأذون في «الواد سيد الشغال»، كما قدّم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.