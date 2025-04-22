أعلن الفنان المصري عمرو سعد، انتهاء تصوير فيلمه الجديد «الغربان»، استعداداً لعرضه خلال الفترة القادمة في جميع السينمات بالدول العربية والخارج.

وشارك عمرو سعد عدداً من الصور بكواليس فيلم «الغربان» على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقال: «الحمد لله الانتهاء من التصوير ودخول مراحل المونتاج والتجهيز للعرض العالمي إن شاء الله».

تدور أحداث المسلسل في إطار أكشن تشويقي تاريخي، يعود إلى عام 1942 أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، ويتناول معركة روميل وهزيمة ألمانيا وغيرها من الأحداث المهمة، ويضم نخبة من النجوم المصريين والألمان والروس والإنجليز، وهو ناطق باللغات؛ العربية والإنجليزية والألمانية، وتمت ترجمته إلى 12 لغة، وسيتم تحديد الموعد النهائي لعرضه هذا العام بعد الانتهاء من عملية المونتاج.

والفيلم من بطولة عمرو سعد، مي عمر، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، محمد علاء، أحمد بدير، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، لبنى ونس، والراحل جميل برسوم، ومن إخراج ياسين حسن.

يُذكر أن آخر أفلام عمرو سعد كان «حملة فرعون»، الذي عُرض في يونيو 2019، وشارك بجانب عمرو في بطولته؛ روبي، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، سوزان نجم الدين، وقمر، وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

وفي الدراما، نافس عمرو سعد في مسلسل «سيد الناس»، بموسم دراما رمضان 2025، وهو عمل مكون من 30 حلقة، وشارك فيه كل من؛ أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشري، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبدالله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبدالجواد، ومحمد غنيم، والمسلسل من تأليف ورشة قلم، وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج صادق الصباح.