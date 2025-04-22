يجتمع كل من الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة والفنان السوري محمد الأحمد معاً على الشاشة مرة أخرى في عمل درامي مشوق من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «فرانكلين»، ابتداء من 15 مايو 2025.

ويجسد محمد الأحمد في المسلسل شخصية آدم وهو الأب الأعزب ومزوّر العملة المحترف الذي تضطره الظروف للعودة إلى ماضٍ عصيب والتعاون من جديد مع حبيبته السابقة وسط شبكة من الصراعات والعلاقات المعقدة.

ويصادف القدر لقاء محمد الأحمد ودانييلا رحمة بعد سنوات من القطيعة، ويجتمعان في تعاون إجرامي يخفي خلفه دوافع مختلفة، إذ يقوم محمد الأحمد بفعل المستحيل لإنقاذ حياة ابنته، بينما تحاول دانييلا طي صفحة مظلمة من الماضي والبحث عن بداية جديدة، مهما كان الثمن.

المسلسل من إخراج حسين المنباوي، وبطولة كوكبة من النجوم: دانييلا رحمة، محمد الأحمد، طوني عيسى، فايز قزق، جورج شلهوب، يوسف حداد، بيار داغر، وسام صليبا، سمارة نهرا، سانديبل خشاب، كارلا كشيشيان وغيرهم.

على جانب آخر، نافست دانييلا رحمة في موسم دارما رمضان الماضي لعام 2025 بمسلسل نَفَس، الذي كان يعد من أبرز المسلسلات اللبنانية في رمضان الماضي، والعمل ضم بجانب دانييلا كلاً من عابد فهد ومعتصم النهار، وتأليف إيمان السعيد وإخراج إيلي السمعان ومن كتابة إيمان السعيد.

ودارت أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي حول قصة حب وما يترتب عليه من تضحيات كبيرة من أجل إبعاد حقد وحسد وضغائن الآخرين، وأيضاً ناقش العمل عدداً من القضايا التي تهم العالم العربي.