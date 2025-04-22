في لفتة إنسانية وفنية مميزة، احتفلت الفنانة المصرية إلهام شاهين بمناسبة شم النسيم، بنشر صور وفيديوهات عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، تجمعها بمجموعة من نجوم الفن، على رأسهم الفنانة السورية سلاف فواخرجي، التي وجهت لها رسالة مؤثرة لدعمها في أزمتها التي تمر بها، بعد قرار نقابة الفنانين السوريين بشطب عضويتها.

وكتبت إلهام شاهين في منشورها: «شم النسيم واللمة الحلوة وأجمل صحبة.. وشرفتنا بالحضور صديقتي الغالية النجمة الجميلة سلاف فواخرجي.. حبيبة قلبي منورة مصر بلدك التاني.. وكل الفنانين سعداء بوجودك معانا جدا.. وبإذن الله تنوري شاشاتنا بأجمل الأعمال من أجمل فنانة.. مرحبا بسلاف فواخرجي النجمة العربية الرائعة في مصر»، وهو الدعم الذي جاء في وقت، تواجه فيه سلاف انتقادات وجدلًا واسعًا عقب قرار النقابة ومواقفها السياسية السابقة.

وأثار قرار نقابة الفنانين السوريين، برئاسة مازن الناطور، بشطب عضوية سلاف فواخرجي موجة من الجدل، والذي لم يوضح بعد أسبابًا محددة، لكنه جاء بعد مواقف سلاف المثيرة للجدل خلال السنوات الماضية، حيث عُرفت بدعمها العلني لنظام الأسد منذ بداية الأزمة السورية عام 2011، إذ ظهرت سلاف في لقاءات تلفزيونية عام 2011 للدفاع عن النظام، وشاركت في لقاءات مع الرئيس السابق، مما جعلها هدفًا لانتقادات معارضين ونشطاء، بعد سقوط النظام في ديسمبر 2024، حذفت سلاف صورة لها مع الأسد من حسابها على إنستغرام، وحاولت اتخاذ مواقف أكثر توازنًا، لكنها واجهت اتهامات بالتناقض.

وقبل أيام نشرت سلاف رسالة عبر فيسبوك، اعتذرت فيها لكل من أزعجته منشوراتها الأخيرة، موجهة شكرًا خاصًا للشعب المصري والفنانين العرب، ومن بينهم إلهام شاهين، على دعمهم، كما ردت سلاف على دعم إلهام بتعليق على إنستغرام، معبرة عن امتنانها لاحتضان الفنانين المصريين لها، واصفة إياهم بـ «ثروتها الحقيقية».

ووسط هذه الأزمة، أعلن المخرج المصري حسني صالح تعاوناً جديداً يجمعه بسلاف فواخرجي في مسلسل بعنوان «قلب زينب» من تأليف المستشار بهاء المري، وهو ما يُعد خطوة مهمة لعودة سلاف إلى الدراما المصرية، التي كان لها تجاربها من قبل بالمشاركة في أعمال «أسمهان»، و«كليوباترا»، و «إمبراطورية ميم».

وبجانب إلهام شاهين، تلقت فواخرجي دعمًا من عدد كبير آخر من الفنانين المصريين بعد قرار شطب قيدها الذي قد يؤثر على مشاركتها في الأعمال الدرامية السورية، حتى أثار المسلسل، الذي يندرج ضمن الدراما الاجتماعية ذات الطابع الإنساني، تفاؤلًا بين محبي سلاف، خصوصاً بعد دعم فنانين مثل وفاء عامر، التي وصفتها بـ«الألماس والذهب».