نشرت الفنانة هدى حسين الفيديو التشويقي الأول لمسلسل «الصحبة الحلوة» عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت في فيديو بدور الكاتبة التي أنهت كتابة قصّتها، لتصفها «بأحلى قصة عشتيها بحياتك».

كما رفعت مستوى التشويق للعمل لتُكمل حديثها خلال المقطع وتقول عن القصة: «بحلوها وبمرها، ببدايتها، وصدمة نهايتها».

مسلسل «الصحبة الحلوة» هو من تأليف عبدالله الحسيني وعبدالعزيز السبيعي، إنتاج شركة ماجيك لينس، وتعود فيه حسين للتعاون مُجدداً مع الخرج محمد دحام الشمري.

وأعلنت هدى يناير الماضي عن بطولتها لمسلسل «الصحبة الحلوة»، في بوست شاركته عبر حسابها الخاص على إنستغرام، وعلقت عليه: «قريباً.. مع المخرج المُبدع محمد دحام، والصحبة الحلوة».