شارك البابا فرانسيس في فيلم روائي طويل ظهر خلاله في دورٍ قصير، وهو فيلم «Beyond The Sun» المستقل لعام 2017، من إخراج جراسيلا رودريجيز جيليو وتشارلي ميناردي.

وفي عام 2023، خاطب البابا فرنسيس الذي رحل عن عمر يناهز 88 عاماً أعضاء مؤسسة «إنتي ديلو سبيتاكولو»، وهي مؤسسة سينمائية إيطالية تهدف إلى تعزيز القيم المسيحية في مجال الترفيه، وقال البابا فرنسيس خلال الاجتماع، نقلاً عن وكالة الأنباء الكاثوليكية: «أصدقائي الأعزاء، إن العالم الذي يعاني من الحروب والشرور الكثيرة يحتاج إلى إشارات، وأعمال تُلهم الدهشة، وتكشف روعة الله الذي لا يكف عن حب مخلوقاته والانبهار بجمالها».

وأضاف البابا فرنسيس قائلاً: «في عالمٍ يزداد اصطناعيةً، حيث أحاط الإنسان نفسه بأعمال يديه، يكمن الخطر الكبير في فقدان الشعور بالدهشة، أشارككم هذا التأمل، وأوكل إليكم مهمة إعادة إحياء هذا الشعور».