احتفلت الفنانة لبلبة بعيد شم النسيم على طريقتها الخاصة، إذ حملت بوكيه من البصل الأخضر والعيش الطازج والفسيخ، فيما أحضرت «ملاية» قامت بفرشها على النجيلة، لتحتفل مثل كل المصريين في الحدائق بشم النسيم.

وحرصت لبلبة على مشاركة جمهورها أجواء شم النسيم عن طريق فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك.

وشاركت لبلبة، أخيراً، مع عدد كبير من نجمات الفن وقيادات العمل المدني والتطوعي في مبادرة إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية، وهي قافلة المساعدات الشاملة لدعم قطاع غزة الفلسطينية، وحملة أبواب الخير لدعم 27 محافظة على مستوى الجمهورية بمناسبة شهر رمضان.