أعلنت الجهة المنظمة لحفل الفنان عمرو دياب داخل حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، المقرر إقامته في 16 مايو المقبل، مجموعة من الشروط والإرشادات الملزمة لحضور الحفل، حرصاً على تنظيم الحدث وضمان سلامة الحضور.

وجاءت أهم شروط الدخول التي وضعتها الجهة المنظمة، في ثلاث قواعد أساسية يجب على الحضور الالتزام بها: لا يُسمح بإعادة أو استبدال التذاكر بعد شرائها لأي سبب، الحد الأدنى لسن الدخول هو 7 سنوات، ويُشترط سداد ثمن التذكرة كاملاً للأطفال، لن يُسمح بالدخول بعد إغلاق أبواب الحفل، لذا يُنصح بالوصول مبكراً.

وحذّرت الجهة المنظمة من شراء التذاكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو أي جهات غير رسمية، مؤكدة أن البيع يتم فقط من خلال منصة الحجز الإلكتروني أو فروع «تذكرتي» المعتمدة.

وأوضحت أن أي تذكرة يتم الحصول عليها بطرق غير رسمية تُعد ملغاة ولا تُخوّل صاحبها بالدخول.