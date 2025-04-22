فجّر الفنان المصري كريم فهمي مفاجأة بشأن الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، كاشفاً عن معاناتهما من مرض اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD).

وقال كريم فهمي خلال لقائه مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إنه يعاني هو وياسمين عبدالعزيز من مرض فرط الحركة، وإنه اكتشف ذلك خلال مشاركتهما معاً في تصوير مسلسل «وتقابل حبيب»، الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025.

وأضاف: «أنا وياسمين عندنا ADHD، وده بيظهر مثلاً في إننا ممكن نكون بنتكلم في حاجة مهمة جداً وفجأة تلاقيها راحت في موضوع تاني خالص، لازم ترجّعها تاني للموضوع، ياسمين طفلة فعلاً».

وأكد كريم أنه اكتشف إصابته بمرض فرط الحركة عن طريق الصدفة عندما كانت تعاني ابنته من قلة التركيز، قائلاً: «اكتشفت إن عندي ADHD بالصدفة لما بنتي كانت بتعاني من قلة تركيز، رحت أطّمّن عليها عند دكتورة، فقالت لي على فكرة حضرتك كمان عندك ADHD».

واسترجع فهمي ذكرياته خلال الدراسة وقال: «لما الدكتورة فاجأتني بالتشخيص رجعت فلاش باك، فاكر وأنا صغير كنت قاعد في الفصل والمدرس بيشرح، بحسّ كأن ستارة نزلت قدامي ما كنتش بركز، زي جملة هو ذكي لو ركز».

وعن تأثير هذا الاضطراب على حياته، ردّ كريم: «التركيز بيكون قوي جداً في اللي بنحبه، بس لو حاجة مش حاببها خلاص تركيزي بيطير، لكن لما أحب حاجة بعملها بأقصى طاقة».

وتعاونت ياسمين عبدالعزيز مع كريم فهمي في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل «وتقابل حبيب»، الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، والعمل من 30 حلقة، وضم مجموعة من الفنانين منهم خالد سليم، نيكول سابا، صلاح عبدالله، أنوشكا، حنان سليمان، محمد ياسين جونيور، إيمان السيد، بدرية طلبة.