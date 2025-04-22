كشفت مصممة الأزياء المصرية فريدة تمراز، تفاصيل تصميم الإطلالة الثانية للفنان المصري محمد رمضان خلال حفله الذي أقيم في مهرجان «كوتشيلا» العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث جاءت الإطلالة مكونة من جاكيت وبنطلون بتصميمين غير مألوفين.

وقالت فريدة تمراز، في بيان صحفي، إن الإطلالة الثانية لمحمد رمضان مصممة خصيصاً له واتسمت بالجرأة واكتست اللون الأبيض، مشيرة إلى أنها تجسد جوهر الابتكار العصري الممزوج بالأناقة الراقية.

وأوضحت أن السترة التي ارتداها محمد رمضان مصنوعة بالكامل من سحابات معدنية مصفوفة بدقة، تعكس جودة الخياطة ورؤيتها الفنية، ما يمنح التصميم طابعاً معمارياً فريداً.

وأضافت تمراز: «قمت بتنسيق السترة مع بنطال من الكتان المهيكل المصمم بطبقات منحوتة، وهو تصميم مستوحى من تقنيات لف المومياوات المصرية القديمة، أعدتُ تصوره ليكون رمزاً للحفاظ على التراث ودعم الأزياء المستدامة».

ومن جانبه، دخل رمضان كعادته إلى الحفل بطريقة لافتة على أنغام أغنيته الشهيرة «نمبر ون»، وهو يجلس على كرسي ذهبي، ممسكاً بـ«الشيشة»، مرتدياً تاجاً فخماً وعقداً لامعاً من الماس، ليثير الجدل من جديد.

ومن أبرز لقطات الحفل، ألقى أحد المعجبين الحاضرين الجواز المصري لمحمد رمضان على المسرح، ليلتقطه رمضان على الفور ويقبّله ويضعه عند قلبه وعلى رأسه ويعيده مرة أخرى لصاحبه.