بعد سنوات من تواريها عن الأنظار وابتعادها عن الظهور في الحفلات الغنائية والبرامج التلفزيونية أطلت المغنية فلة الجزائرية على شاشة قناة CNB شمال أفريقيا في حلقة استثنائية كشفت فيها الكثير من أسرار حياتها الفنية والخاصة، منها زواجها الثاني من ثري كويتي كان هائما وعاشقا لها إلى درجة أنه اشترى لها طائرة خاصة ولم يكتف بذلك بل قام بكتابة اسمها عليها.

وأوضحت بأنه وافق على تنفيذ شرط مهرها الذي لم يكن مالا إنما لحنا من الموسيقار الراحل بليغ حمدي وتحقق لها ذلك إلى درجة أن الأخير أصبح صديقا لهما ودائم الجلوس في منزلهما. وقالت «واجهت ظروفا متقلبة على الصعيد الفني والإنساني»، مشيرة إلى أن زواجها من الثري الكويتي دام ثلاث سنوات فقط ولم يستمر بسبب سفرها المستمر.