كشفت الفنانة السعودية نرمين محسن الانتهاء من تصوير فيلم «محفول مكفول»، الذي سيُعرض قريباً، مشيرة الى تصوير المشاهد في إسطنبول والرياض. وتدور أحداث الفيلم حول مغامرات يغلب عليها الطابع الكوميدي لثلاث نساء في رحلتهن من الرياض إلى إسطنبول.

ويناقش الفيلم قضايا عدة منها الشهرة والصداقة والوفاء، والعمل من بطولة كل من: الفنانة خيرية أبولبن، نرمين محسن، وإنجي جدان، وهو من تأليف وسام قطان وسيناريو وحوار نهى السعدي، وإخراج كريم أبوزيد.

وأكدت نرمين، خلال حضورها فعاليات مهرجان أفلام السعودية في الظهران، افتخارها بحضور مثل هذا المهرجان، وقالت سعيدة بوجودي بهذا المحفل المهم جداً، الذي يُقام منذ أعوام عدة متتالية وبنى نفسه بنفسه، واستطاع أن يلفت الأنظار حوله وهو محط فخر لكل فنان سعودي. وأدعو الجميع لزيارته والاستمتاع بفعالياته المنوعة.

وأشارت إلى مشاركتها في هذه الدورة من مهرجان أفلام السعودية بفيلم «إسعاف»، وتمنت أن ينال رضا الجمهور، كما تمنت للفيلم أن يحقق النجاح والمنافسة الجميلة.

«إسعاف» هو فيلم سينمائي من بطولة: الفنان إبراهيم الحجاج، محمد القحطاني، فيصل الدوخي، فهد البتيري، بسمة داود، نرمين محسن، مطلق مطر، مهند الصالح، سعيد صالح، مهدي الناصر، حسن عسيري، علي إبراهيم، أحمد فهمي، لطيفة المجرن، مطلق مطر، وسعيد صالح، مهند الصالح، بندريتا، وهو من إخراج كولين توج.