يستعد النجم العالمي جوني ديب للعودة إلى السينما من خلال فيلم الإثارة الجديد «Day Drinker»، في خطوة تُعد أول ظهور بارز له في هوليوود بعد انتهاء نزاعه القانوني الشهير مع آمبر هيرد، ما يعزز من توقعات جمهوره حول انطلاقة جديدة في مسيرته السينمائية.

يتعاون جوني ديب في بطولة فيلم Day Drinker مع ينيلوبي كروز بالمشاركة معه للمرة الرابعة بعد أفلام مثل «Blow» و«Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides» و«Murder on the Orient Express».

وتتبلور أحداث فيلم «Day Drinker» حول «لورنا»، سيدة على متن يخت فاخر، تؤدي دورها ماديلين كلاين، والتي تتعرف على ضيف غامض يُدعى «كيلي»، يجسده جوني ديب.

وتتطور العلاقة بينهما لتكشف عن شبكة معقدة من العلاقات مع شخصية «كارا لوزانا»، التي تؤديها بينيلوبي كروز، وهي شخصية ذات خلفية إجرامية.

فيلم Day Drinker من إخراج مارك ويب، المعروف بأعماله مثل «(500) Days of Summer» و«The Amazing Spider-Man»، وكتب السيناريو زاك دين، الذي سبق له كتابة أفلام مثل «The Tomorrow War» و«Fast X».

يشارك في بطولة الفيلم أيضاً كل من: مانو ريوس، آرون بايبر، خوان دييجو بوتو، وأنيكا بويل، وغيرهم.

وبدأ تصوير الفيلم في 14 أبريل 2025 في جزيرة تينيريفي الإسبانية، وتحديداً في منطقة أوديتوريو دي تينيريفي في سانتا كروز، مع اتخاذ تدابير أمنية مشددة.

وأثار الظهور الأول للممثل جوني ديب في الفيلم اهتمام الجمهور، حيث ظهر بشكل جديد تماماً، بشعر ولحية بيضاء، ما جعل من الصعب التعرف عليه للوهلة الأولى.

ومن المتوقع أن يُعرض الفيلم في دور السينما خلال عام 2026، ما يجعله أحد أكثر الأعمال المنتظرة في العام القادم.