أصدرت محكمة مصرية، حكماً قضائياً على الموسيقار حلمي بكر الذي توفي في مارس 2024، بسداد ثلاثة ملايين جنيه لصالح طبيب أسنان شهير، وإلزام الورثة بسداد المبلغ إلى جانب الفوائد القانونية بنسبة 4%.

يأتي هذا الحكم على خلفية سلفة حصل عليها الراحل من الطبيب قبل وفاته، دون أن يقوم بسدادها أو التوصل إلى تسوية ودية.

وطالب الطبيب صاحب الدعوى الورثة، نجل الراحل هشام حلمي بكر، وأرملته سماح بصفتها وصية بلا أجر على ابنتهما القاصرة ريهام حلمي بكر، برد مبلغ السلفة.

كما استندت الدعوى إلى إيصال استلام رسمي مؤرخ بتاريخ 26 فبراير 2024، يثبت تلقي الموسيقار المبلغ المذكور.

ووفقاً لما ورد في أوراق القضية، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على أن يتم رد المبلغ في موعد أقصاه 20 ديسمبر 2024. إلا أن الموسيقار الراحل لم يسدد المبلغ، ورفض جميع محاولات التسوية التي تقدم بها الطبيب قبل وفاته، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.

بدوره، أوضح الطبيب في دعواه أن حلمي بكر تُوفي في 1 مارس 2024، ما يعني انتقال الالتزام المالي إلى الورثة القانونيين، الذين تجاهلوا بدورهم سداد الدين رغم استلامهم إنذارات قانونية رسمية، ما دفع الطبيب إلى اللجوء للقضاء للحصول على حقه.

وانتهت المحكمة إلى إلزام الورثة بسداد مبلغ السلفة مضافاً إليه الفوائد القانونية بنسبة 4%، إضافة إلى المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة تحتسب من تاريخ المطالبة القضائية.

ويُعد هذا الحكم نهائياً على المستوى الابتدائي، ويفتح الباب أمام إجراءات قانونية جديدة حال تقدم الورثة بطعن على الحكم.