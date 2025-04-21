تعرض صالات السينما السعودية فيلم «فخر السويدي»، اعتباراً من يوم 8 مايو المقبل.

ويضم «فخر السويدي» في بطولته فهد المطيري، وفيصل الأحمري، وسعيد القحطاني، وتدور الأحداث في مدرسة ثانوية السويدي الأهلية، ويظهر فهد المطيري، خلال أحداث الفيلم، في دور «القائد الملهم – شاهين دبكة» وهو مدير «ثانوية السويدي» يتميز بحسه التربوي، ولكنه يستخدم عقابات غريبة، تنُم عن عُقد في الطفولة، عشوائي ومتسرع في اتخاذ القرارات، يعيش صراعاً دائماً مع مالك المدرسة وأخيه الأصغر «معين»، وذلك بسبب قراره في تحويل مستودع المدرسة إلى فصل شرعي بشكلٍ عشوائي وغير مدروس.

أما يزيد الموسى، فيظهر في دور «الطالب سعيد – التائب إلى الله»، وهو طالب في الفصل الشرعي، التزم حديثاً بعد انتشار فيديو له وهو يسرق شاشات المدرسة، وهو شغوف في صُنع فعاليات توعوية، تتميز بالسطحية وانعدام الإبداع.

ويُجسد فيصل الأحمري، خلال أحداث «فخر السويدي»، دور «الطالب زياد – الطفل المعجزة»، الذي عاد حديثاً من أمريكا، والتحق بالفصل الشرعي دون علم والده، شغوف في مجال تطوير الألعاب، المنطقي الوحيد في الفصل، ويحاول جاهداً التعايش مع غباء زملائه.

فيما يظهر سعيد القحطاني، في دور «الطالب مازن – العنيف رغم قصر القامة»، هو طالب في الفصل الشرعي، علاقته السيئة بوالده هي السبب وراء سلوكه العدواني، يحل كل الخلافات بالعنف ومد اليدين رغم قصر قامته.

ويشارك فيلم «فخر السويدي» في الدورة الحالية من مهرجان أفلام السعودية، ويُنافس أمام 7 أفلام أخرى في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، حيث سيُعرض 3 مرات على مدار انعقاد الدورة الـ11.

وتشهد دور العرض السعودية، منافسة شديدة بين عشرات الأفلام، وسط إقبال جماهيري ضخم على دور السينما خلال الفترة الحالية، ومن أبرز الأفلام السعودية التي تُنافس على صدارة شباك التذاكر، «شباب البومب 2»، و«إسعاف».