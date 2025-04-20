كشفت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، موعد عودة برنامجها من جديد بعد غيابها فترة طويلة، إضافة إلى الحديث عن موقفها من فكرة الزواج مرة أخرى.

وخرجت رضوى الشربيني عبر بث مباشر على حسابها الشخصي بموقع «فيسبوك»، للرد على أسئلة الجمهور، وقالت إنها لم تعتزل أو تختفي من المجال الإعلامي، لكنها تنتظر الوقت المناسب لعودتها، مطالبة من الجمهور بالدعاء لها.

وتابعت رضوى الشربيني: «أنا مش مختفية، أنا بعمل حاجات وهرجع لما أبقى مستعدة إني أرجع، وعايزاكم بس تدعوا لي آخذ القرار الصحيح».

ورداً على موقفها من الزواج مرة أخرى، أوضحت رضوى الشربيني: «كل حاجة هتتحل لما نشغل نفسنا ونشتغل وننجح ونعمل فلوس، بدل ما أتجوز راجل غني أبقى أنا الغنية، وفي واحدة بتقولي ما تتجوزي يا رضوى، لو لقيت الشخص المناسب أكيد هعمل كده عادي».

وعلى جانب آخر، قضت محكمة مصرية، بتغريم الإعلامية رضوى الشربيني مبلغ 5 آلاف جنيه لاتهامها بالسب والقذف والتشهير بأحد الأشخاص على خلفية استضافتها زوجة الأخير في حلقة تلفزيونية شهدت اتهامها زوجها بأمور على خلاف الحقيقة.

وأعلنت رضوى الشربيني العام الماضي انتهاء عقدها مع قناة «CBC سفرة» وتقديمها برنامج «هي وبس»، الذي حقق تفاعلاً واسعاً وقت عرضه وأصبحت له شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت رضوى الشربيني عبر حسابها الشخصي بموقع «إكس»: «أعبر عن شكري العميق لاستجابة قناة «سي بي سي سفرة» لطلبي بإنهاء تعاقدي معهم، وأتوجه بجزيل الشكر للشركة المتحدة للإعلام وللقائمين عليها على المهارات والخبرات التي اكتسبتها خلال فترة عملي معهم، وأتمنى للجميع دوام النجاح والتوفيق، كما أود أن أعرب عن امتناني الكبير لجمهوري ومتابعي برنامج «هي وبس»، على دعمهم وحبهم ومساندتهم لي وإلى لقاء قريب بإذن الله».