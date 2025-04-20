قبضت الجهات الأمنية في العاصمة التركية إسطنبول على الممثلة سيفيل أكداغ (32 عاماً) لإقدامها على قتل صديقتها أليف كيراف بعدما وجهت لها 30 طعنة.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن سيفيل أكداغ قامت بطعن صديقتها بالسكين حتى الموت في مكان إقامتها بمنطقة الفاتح بمدينة إسطنبول، بعد عودتهما سوياً من إحدى الحفلات.

وحاول الجيران إنقاذ الضحية بعدما طلبوا الشرطة وفرق الإسعاف عقب سماعهم الصراخ من المكان الذي قُتِلت فيه طعناً بالسكين، وقال أحدهم -وفقا لموقع «Diken» التركي- سمعت الصراخ في ساعات الفجر، لذلك اتصلت بالشرطة التي اكتشفت حادثة القتل.

وأضاف الشاهد في إفادته: «بينما كنت أحاول العودة إلى النوم، سمعتُ وقع أقدام تنزل الدرج. وعندما نظرتُ من ثقب الباب، رأيتُ شخصاً يرتدي ملابس سوداء يركض مبتعداً عن الشقة».

بدورها، قالت والدة الضحية إنَّها لم تتمكن من الوصول لابنتها، لذلك قررت القدوم لمنزلها، حيث وجدت ابنتها مصابة.

ووفق «وكالة الأناضول» الحكومية، فقد اكتشفت الشرطة جروحاً عديدة في أجزاء مختلفة من جسد الضحية. واستناداً إلى لقطات كاميرات المراقبة وإفادات الشهود، تم اعتقال الممثلة سيفيل أكداغ في إسنيورت بضواحي إسطنبول، وقد تمّ نقلها إلى محكمة إسطنبول في تشاجلايان.

وقالت أكداغ في إفادتها بمركز الشرطة: «كنتُ أنا وأليف في الخارج ليلاً، ثم ذهبنا إلى مكان الحادثة وفي الصباح، اندلع شجار بيننا. ضربتني أليف وتعاركنا، ثم سقطنا أرضاً. عندما رأيتُ أليف ملقاة بلا حراك، شعرتُ بالخوف وهربت».

وبحسب تصريحات لشقيق الضحية، فقد أكد معهد الطب الشرعي وجود 30 طعنة على جسد الضحية مع العلم أن شقيقها كان برفقة الممثلة خلال السهرة، وقد تركها مع شقيقته «وكان كل شيء على ما يرام»، وفق تعبيره.

وسيفيل أكداغ من مواليد يوم 3 يوليو 1993 في ماردين بتركيا. وعملت لبعض الوقت عارضة أزياء قبل أن تدخل مجال التمثيل.