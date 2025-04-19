تصدرت حالة الحزن العميق التي أبداها الفنان المصري صلاح عبدالله خلال جنازة صديقه الفنان سليمان عيد، الذي تُوفي (الجمعة) إثر أزمة قلبية مفاجئة، مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط الفنية، إذ ودّع عبدالله رفيق دربه بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» عكست عمق العلاقة الإنسانية والفنية التي جمعتهما على مدار عقود، فيما أظهرت دموعه خلال مراسم الجنازة مدى تأثره برحيل «سولوم» كما كان يُلقبه.

ونشر صلاح عبدالله منشوراً عاطفياً على «إكس»، قال فيه: «اطمن يا سولوم ما تقلقش عليَّا أنا بقيت كويس وبطلت عياط وبدعيلك من قلب قلبي يا عشرة العمر يا غالي.. نومة هنية في الجنة ونعيمها يا أطيب خلق الله». لتثير هذه الكلمات تفاعلاً واسعاً من الجمهور والزملاء، الذين عبروا عن تعاطفهم مع عبدالله وإعجابهم بصدق مشاعره تجاه صديقه الراحل.

وخلال جنازة سليمان عيد، التي أُقيمت في القاهرة بحضور عدد من نجوم الفن والمقربين، شوهد صلاح عبدالله وهو ينهار باكياً، عاجزاً عن إخفاء حزنه العميق، وأثارت لقطاته وهو يودع صديق عمره موجة من التأثر بين الحاضرين وعلى مواقع التواصل، ووصف الكثيرون المشهد بأنه يعكس «معنى الأخوّة الحقيقية».

ووصفت منشورات على منصة «إكس» حالة صلاح عبدالله خلال جنازة صديقه بأنه «دخل في نوبة بكاء شديدة»، ما يبرز عمق الرابطة التي جمعته بالراحل سليمان عيد، الذي اشتُهر بأدواره الكوميدية وروحه المرحة التي أضفت البهجة على الشاشة المصرية.

كان سليمان عيد، الذي رحل عن عمر 64 عاماً، واحداً من أبرز نجوم الكوميديا في مصر، وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي تركت بصمة في وجدان الجمهور، وكان هو وصلاح عبدالله، الذي يُعرف بأدواره الدرامية والكوميدية المميزة، يشكلان ثنائياً إنسانياً وفنياً استثنائياً، إذ تبادلا الدعم والمحبة على مدار سنوات طويلة. وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع من أعمال مشتركة لهما، مشيدين بالكيمياء التي جمعتهما على الشاشة وخارجها.