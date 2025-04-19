أعادت الفنانة المعتزلة شمس البارودي قضية الممثل المصري محمد رمضان والطيار الراحل أشرف أبو اليسر للواجهة مرة أخرى، بعدما طالبت بمحاسبة محمد رمضان في ما يتعلق بالقضية التي وقعت في 2019 وكانت حديث «السوشال ميديا» حينها.

وشنت شمس البارودي هجوماً عنيفاً على محمد رمضان متهمة الأخير بالتسبب في قهر الطيار، وكتبت منشوراً عبر حسابها الشخصي بموقع «فيسبوك»: «حسبي الله ونعم الوكيل، أنا سمعت وعارفة موضوع الطيار رحمة الله عليه، بس أول مرة أشوفه، يا رب اللي قطع عيشه ينقطع من رحمتك».

وأشارت إلى أن الراحل تُوفي قهراً بسبب ما حدث، مضيفة: «الرجل تُوفي قهراً، ربنا يقهرك وكل من يقف جنب الباطل».

واقعة محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر

تعود الواقعة إلى أكتوبر 2019 حينما نشر رمضان مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقود طائرة وبجواره الطيار أبو اليسر، ما أثار جدلاً كبيراً، وتم تقديم بلاغات ضد رمضان والطيار لاتهام الأخير بمخالفة قانون الطيران المدني.

وأوقعت هيئة الطيران المدني المصرية عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، إضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام، هو ما تسبب له في أزمة نفسية حادة قادت إلى وفاته.