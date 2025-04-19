سخرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، من الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زواجها من بشار الأسد، ونشرت صورة من عقد الزواج «المُزيف» الذي جرى تداوله، موجهة رسالة حادة لمروجي تلك الشائعات.

وكتبت سلاف فواخرجي منشوراً ساخراً على حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتبت: «لا تواخذونا.. عملناها على الضيق ماعزمنا حدا، قسماً بالله شيء يضحك».

ووجهت فواخرجي أسئلة حادة لمروجي هذه الشائعات: «هل تستطيعون أن تكونوا نبلاء لمرة واحدة على الأقل؟ هل تستطيعون أن تناقشوا أفكاراً دون الطعن بالشرف؟ هل تستطيعون أن تخرجوا عقولكم خارج غرف النوم؟».

واختتمت سلاف منشورها قائلة: «خلوا بالكم على البلد والناس هم أحق بالاهتمام مني».

وكانت نقابة الفنانين السوريين، قد أصدرت قراراً بشطب قيد الفنانة السورية سلاف فواخرجي من سجلاتها وإلغاء عضويتها، بسبب ما عبرت عنه النقابة بـ«إصرار سلاف فواخرجي على إنكار جرائم نظام بشار الأسد وتنكّرها لآلام الشعب السوري».