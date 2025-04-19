أطلق الفنان المصري حسام حبيب، مبادرة ذهبية للشعراء والملحنين والموزعين الشباب، بهدف دعم المواهب للمشاركة في عمل غنائي ضمن ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة القادمة، والذى يعود به للساحة الغنائية بعد فترة غياب.

وشارك حسام حبيب، متابعيه منشوراً عبر حسابه الشخصي بموقع «انستجرام»، وكتب: «لو شاعر- ملحن- موزع، حابب تشاركوني بأغنية فى ألبومي الجديد، تكون بمشاركة مواهب جديدة.. مستني أعمالكم».

وتابع حسام حبيب: «لو عندك أغنية من تأليفك، الفرصة جاية لك دلوقتي، بعلن عن مشروع جديد بمشاركة الجمهور».

وأشار حسام إلي أنه سيقوم باختيار أغنية من تأليف أحد المتابعين ستكون ضمن أعماله القادمة، بشرط أن تكون كلماتها وألحانها وتوزيعها من أعماله الشخصية.

يذكر أن حسام حبيب كشف أخيراً عن تفاصيل ألبومه الجديد من خلال بث مباشر عبر حسابه على «تيك توك»، حيث أوضح أن الألبوم سيصدر على جزءين، وسيتضمن كل جزء 5 أغانٍ فقط، على أن يتم طرح الجزء الأول خلال الفترة القادمة، فيما سيصدر الجزء الثاني في فترة الصيف.

ولفت حسام أن ألبومه القادم مغامرة وليس تجارياً، ويعكس مرحلتين في حياته؛ الأولى كانت فترة صعبة مر بها، والثانية بداية حياة جديدة يعبر عنها من خلال الأغاني.