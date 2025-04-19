رد الفنان اللبناني فضل شاكر على الجدل المثار حول اللغط الدائر بصدور حكم قضائي ببراءته من المحكمة العسكرية اللبنانية، مشيراً إلى أن كل ما يتم تداوله تم تفسيره بشكل خاطئ أو خارج سياقه الصحيح.

وأصدر فضل شاكر بياناً رسمياً لتوضيح اللبس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال إن الحكم المتعلق بأحداث «عبرا» صدر في عام 2018، موضحاً أن المحكمة العسكرية قررت حينها منع المحاكمة عنه غيابياً في ما يخص تهمة الاقتتال مع الجيش اللبناني، وهذا ما يعادل البراءة، وذلك بعد أن ثبت عدم مشاركته في تلك المعركة من الأساس.

وتحدث فضل شاكر عن القضايا الأخرى المتهم فيها مثل تهم «التدخل بالإرهاب»، «تبييض الأموال»، و«تعكير صلة لبنان بإحدى الدول»، حيث أشار إلى أن تلك القضايا صدرت فيها أحكام غيابية بحقه، واصفاً إياها بـ«المجحفة»، مؤكداً أنه لم تُتح له فرصة الدفاع عن نفسه أو الإدلاء بأقواله أمام القضاء حتى الآن على حسب ما ذكر.

واختتم فضل شاكر البيان بأنه ينتظر كلمة الفصل للقضاء اللبناني من التهم المنسوبة إليه ظلماً، مشيراً إلى أن كل المعلومات التي يتمّ تناقلها أصبحت تفتقر إلى المصداقية، موجهاً الشكر لكل من تواصل معه وأبدى تعاطفه وتضامنه مع قضيته.