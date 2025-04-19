كشف الفنان المصري كمال أبو رية مفاجأة بشأن ندمه على المشاركة في مسلسل «سيد الناس»، للمخرج المصري محمد سامي، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2025، موضحاً أن المسلسل عندما دخل تصويره لم يكن مكتوباً بشكل كامل.

وقال كمال أبو رية خلال لقائه في برنامج «أسرار النجوم»، الذي يذاع عبر إذاعة نجوم إف إم: «تلقيت اتصالاً من المخرج محمد سامي وأخبرني بأنني سأكون ضيف شرف بمسلسل سيد الناس، وبالفعل رحبت بالفكرة، ولكنني اكتشفت أنني لم أكن ضيف شرف بالمعنى المتعارف عليه، لأن ضيف الشرف عادةً يظهر في حلقة أو حلقتين، أما أنا فقد تم وضعي في موقف مختلف تماماً».

وتابع كمال أبو رية أنه عندما ذهب إلى لوكيشن تصوير مسلسل سيد الناس «لم أكن أعرف ما يجب أن أفعله، وكان النص لا يزال غير مكتوب بشكل واضح، ولا أحد كان قادراً على إخباري عن تفاصيل دوري»، معلقاً: «لما رحت لقيت النص بيتكتب على الهواء».

وأشار كمال أبو رية إلى أنه يحترم المخرج محمد سامي ويقدره ولكن هناك بعض الأشخاص حوله لم يكونوا جيدين، مضيفاً: « أنا بحب محمد سامي، والراجل بيحبني وبيقدرني كفنان، لكن الناس اللي حواليه مش كويسين خالص، وهو تايه وسطيهم، وبياخدوا قرارات كأنهم المساعدين بتوعه! وده غلط، ورغم كل ده لا بد من تقديم العذر له وتوجيهه لأنه مخرج ناجح ولديه مكانة فنية كبيرة".

وأردف كمال أبو رية أنه إذا كان يعلم بالصورة كاملة من البداية فلن يتقبل المشاركة في العمل على الرغم من ظهوره كضيف شرف، مؤكداً أن النص أهم شيء بالنسبة له ولكنه فوجئ بعدم وجود النص في بداية العمل، ما جعله يشعر بالحيرة والارتباك طوال فترة تصويره.

واختتم كمال أبو رية حديثه عن الانتقادات التي طالت المسلسل ووصف البعض أداء الممثلين بأنه كان مبالغاً فيه، وقال: «أنا ما شفتش المسلسل كامل، بس عارف إن اتشاف وفي ناس قالت إنه الأداء كان مبالغ فيه، وده فعلاً».

يشار إلى أن مسلسل «سيد الناس» عُرض في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2025، وضم العمل كلاً من: عمرو سعد، أحمد زاهر، إلهام شاهين، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد رزق، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.